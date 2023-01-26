Січень, 26 в 12:58

На тимчасово окупованих територіях України триває примусова мобілізація чоловіків до лав російський військ. Окупанти кидають їх на передову без належного спорядження та підготовки.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона уточнила, що примусово мобілізовані масово гинуть на фронті.

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