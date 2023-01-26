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Факти / Україна

Окупанти кидають “мобілізованих” в Україні на передову без підготовки – Маляр

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Російський окупант

На тимчасово окупованих територіях України триває примусова мобілізація чоловіків до лав російський військ. Окупанти кидають їх на передову без належного спорядження та підготовки.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона уточнила, що примусово мобілізовані масово гинуть на фронті.

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– Командування російських окупаційних військ здебільшого направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них, – наголосила Маляр.

За даними Міноборони, примусово мобілізовані найбільш потерпають від насилля та зневажливого ставлення з боку військовослужбовців-росіян.

Поширеним явищем у російських військах є знущання та завдання травм мобілізованим. Ці ушкодження окупанти фіксують як начебто побутові травми. Є й випадки смертей унаслідок нестатутних відносин між путінськими солдатами.

Крім того, на тлі активізації бойових дій значно зросла кількість поранених окупантів. За словами Маляр, більшість із них помирає через ненадання своєчасної первинної медичної допомоги.

За даними української розвідки, в РФ уже мобілізували до армії 315 тис. осіб. Проте агресору не вистачає озброєння для комплектації нових підрозділів.

Західні ЗМІ та українська розвідка також повідомляли про плани Кремля мобілізувати ще 500 тис. осіб для нового наступу на Україну.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Кремль хоче збільшити чисельність російської армії до 2 млн осіб.

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Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Фото: ГУР Міноборони України

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