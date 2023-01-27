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Факты / Україна

Оккупанты хотят организовать транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

РФ хочет провести транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

– Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования возобновляемых работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию, — говорится в сообщении.

Кроме того, во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, оккупационная “администрация” осуществляет перепись и конфискацию бизнеса украинцев, который не перерегистрирован по российскому законодательству (пансионаты, кафе, рестораны).

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Также в Генштабе сообщили, что Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям ЗРК. В течение суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.

Украинские военные также поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ
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