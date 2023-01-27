Оккупанты хотят организовать транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию — Генштаб
РФ хочет провести транзит электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
– Россия продолжает грабить. По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования возобновляемых работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию, — говорится в сообщении.
Кроме того, во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, оккупационная “администрация” осуществляет перепись и конфискацию бизнеса украинцев, который не перерегистрирован по российскому законодательству (пансионаты, кафе, рестораны).
Также в Генштабе сообщили, что Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям ЗРК. В течение суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8.
Украинские военные также поразили два района сосредоточения живой силы захватчиков.