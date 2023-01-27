Окупанти хочуть організувати транзит електроенергії із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб

Січень, 27 в 19:41

РФ хоче провести транзит електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб.

– Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, окупаційна “адміністрація” здійснює перепис та конфіскацію бізнесу українців, який не перереєстрований за російським законодавством (пансіонати, кафе, ресторани).

Зараз дивляться Читайте РФ планує завезти на Запорізьку АЕС ремонтників із Білорусі – Енергоатом Також у Генштабі повідомили, що Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях ЗРК. Протягом доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8. Українські військові також уразили два райони зосередження живої сили загарбників.

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