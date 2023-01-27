Окупанти хочуть організувати транзит електроенергії із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб
РФ хоче провести транзит електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб.
– Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії, – йдеться у повідомленні.
Крім того, у тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, окупаційна “адміністрація” здійснює перепис та конфіскацію бізнесу українців, який не перереєстрований за російським законодавством (пансіонати, кафе, ресторани).
Також у Генштабі повідомили, що Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях ЗРК. Протягом доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8.
Українські військові також уразили два райони зосередження живої сили загарбників.