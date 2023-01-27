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Факты / Україна

Первые в мире: в ВСУ формируются ударные роты БПЛА

Валентина Летяк, редактор ленты
Ударні роти БПЛА
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине впервые в мире появятся ударные роты БПЛА, которые получат дроны и боеприпасы, Starlink и другое оборудование, необходимое для борьбы с врагом на передовой. Возглавят эти подразделения самые профессиональные военнослужащие.

Их создание одобрил на Ставке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Совместно с Министерством обороны, Генштабом Вооруженных сил Украины и Госспецсвязи в рамках проекта Армия дронов создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта, — отмечают в Генштабе.

Появление таких рот объясняют необходимостью масштабировать производство беспилотников для обеспечения Силы обороны Украины.

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Ударні роти БПЛА

Фото: Генштаб ЗСУ

Еще в августе 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что Украине для покрытия линии фронта нужно до 10 тыс. дронов, из которых ориентировочно 200 — для выполнения тактических задач нашими военными.

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