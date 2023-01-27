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Факти / Україна

Перші у світі: в ЗСУ формуються ударні роти БПЛА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ударні роти БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні вперше у світі з’являться ударні роти БПЛА, які отримають дрони та боєприпаси, Starlink та інше обладнання, необхідне для боротьби з ворогом на передовій. Очолять ці підрозділи найпрофесійніші військовослужбовці.

Їх створення ухвалив на Ставці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Спільно з Міністерством оборони, Генештабом Збройних сил України та Держспецзв’язку в межах проєкту Армія дронів створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проєкту, – наголошують у Генштабі.

Появу таких рот пояснюють необхідністю масштабувати виробництво безпілотників для забезпечення Сили оборони України.

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Головний партнер з навчання ударних рот – військова школа Боривітер.

Ударні роти БПЛА

Фото: Генштаб ЗСУ

Ще у серпні 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що Україні для покриття лінії фронту потрібно до 10 тис. дронів, з яких орієнтовно 200 – для виконання тактичних завдань нашими військовими.

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