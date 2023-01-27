Перші у світі: в ЗСУ формуються ударні роти БПЛА
В Україні вперше у світі з’являться ударні роти БПЛА, які отримають дрони та боєприпаси, Starlink та інше обладнання, необхідне для боротьби з ворогом на передовій. Очолять ці підрозділи найпрофесійніші військовослужбовці.
Їх створення ухвалив на Ставці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
– Спільно з Міністерством оборони, Генештабом Збройних сил України та Держспецзв’язку в межах проєкту Армія дронів створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проєкту, – наголошують у Генштабі.
Появу таких рот пояснюють необхідністю масштабувати виробництво безпілотників для забезпечення Сили оборони України.
Головний партнер з навчання ударних рот – військова школа Боривітер.
Ще у серпні 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що Україні для покриття лінії фронту потрібно до 10 тис. дронів, з яких орієнтовно 200 – для виконання тактичних завдань нашими військовими.