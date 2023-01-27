Перші у світі: в ЗСУ формуються ударні роти БПЛА

Січень, 27 в 16:42

В Україні вперше у світі з’являться ударні роти БПЛА, які отримають дрони та боєприпаси, Starlink та інше обладнання, необхідне для боротьби з ворогом на передовій. Очолять ці підрозділи найпрофесійніші військовослужбовці.

Їх створення ухвалив на Ставці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Спільно з Міністерством оборони, Генештабом Збройних сил України та Держспецзв’язку в межах проєкту Армія дронів створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами для повноцінної реалізації проєкту, – наголошують у Генштабі.

Появу таких рот пояснюють необхідністю масштабувати виробництво безпілотників для забезпечення Сили оборони України.

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