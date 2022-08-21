Август, 21 в 1:39

В рамках проекта Армия дронов в Украину уже поступило 100 БПЛА. Еще 100 дронов должны поступить к концу октября-началу ноября.

Об этом вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас в Украине почти 2,5 тыс. км линии фронта, а глубина фронта, которую условно можно разделить на четыре уровня, составляет: 1 уровень до 3 км, второй уровень до 60, третий — до 70 и четвертый — до 120 км.

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– Так вот, для трехкилометровой зоны нам нужно до 10 тысяч дронов. Это маленькие “птички”, которые могут использоваться в быту. Они нужны для городских сражений и разведки на небольшие расстояния. Для других линий нужны большие беспилотники, летающие на длинные расстояния, – объяснил министр.

Он рассказал, что для Украины уже законтрактовано 200 беспилотников. По его словам, примерно такое количество необходимо военным, чтобы выполнять тактические задания на линии фронта.

– Они начинают поступать постепенно – около 100 штук уже в Украине. Я думаю, что к концу октября-началу ноября все законтрактованные дроны будут у нас. Теперь наша задача постоянно поддерживать это количество беспилотников. То есть независимо от того, сколько они будут уничтожены врагом, мы должны обеспечить возможность их оперативного обновления, – сказал Федоров.

Министр цифровой трансформации рассказал, что для этого его ведомство постоянно ищет возможности для покупки этих дронов, производит ремонт старых, а также открывает хабы для их восстановления. Кроме того, министерством происходит обучение операторов дронов “на постоянной основе”.

По его словам, сейчас удалось собрать уже около 855 млн грн на покупку новых дронов.