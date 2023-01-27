Россия снова обстреляла Херсон и Херсонский район: есть погибшие
Армия РФ в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района.
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.
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Обстреляли оккупанты и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась.
Напомним, что Херсон постоянно находится под обстрелами российских военных. Так, 25 января в Херсоне также раздавались взрывы.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: скрин с видео
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