Январь, 27 в 18:08

Армия РФ в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Сейчас смотрят Обстреляли оккупанты и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась. Напомним, что Херсон постоянно находится под обстрелами российских военных. Так, 25 января в Херсоне также раздавались взрывы. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине. Фото: скрин с видео

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