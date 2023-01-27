Січень, 27 в 18:08

Армія РФ вкотре обстріляла житлові квартали Херсону та Херсонського району.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

Уламками від вибуху російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

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Обстріляли окупанти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.

Нагадаємо, що Херсон постійно перебуває під обстрілами російських військових. Так, 25 січня у Херсоні також лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін з відео