В Новоайдаре Луганской области прогремел взрыв на месте больницы, где лечились российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Новоайдар. Что-то не так с больницей, где рашистов лечили… Десятки погибших орков…не долечились. У Кобзона аншлаг. sold out обеспечило Бавовнятко, — написал он.

Сам факт взрыва пока невозможно подтвердить, как и то, чем именно мог быть вызван этот возможный взрыв. Также невозможно подтвердить, действительно ли на месте так называемого взрыва была больница.

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Генеральный штаб ВСУ в сводке за 28 января не сообщал об ударах украинских сил обороны по объектам оккупантов в Новоайдаре.

В то же время российские медиа и Минобороны РФ пытаются распространить нарратив, что якобы удар был именно по больнице, где медицинскую помощь оказывали как гражданским, так и военнослужащим государства-агрессора.

Никаких подтверждений этому тезису пока нет.

Напомним, 28 января Минобороны Великобритании сообщало, что российские оккупанты потеряли более 300 военных во время удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в Донецкой области в новогоднюю ночь.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: ГУР