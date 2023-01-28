У Кобзона аншлаг: Гайдай сообщил о взрыве в месте скопления сил РФ в Новоайдаре
В Новоайдаре Луганской области прогремел взрыв на месте больницы, где лечились российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
— Новоайдар. Что-то не так с больницей, где рашистов лечили… Десятки погибших орков…не долечились. У Кобзона аншлаг. sold out обеспечило Бавовнятко, — написал он.
Сам факт взрыва пока невозможно подтвердить, как и то, чем именно мог быть вызван этот возможный взрыв. Также невозможно подтвердить, действительно ли на месте так называемого взрыва была больница.
Генеральный штаб ВСУ в сводке за 28 января не сообщал об ударах украинских сил обороны по объектам оккупантов в Новоайдаре.
В то же время российские медиа и Минобороны РФ пытаются распространить нарратив, что якобы удар был именно по больнице, где медицинскую помощь оказывали как гражданским, так и военнослужащим государства-агрессора.
Никаких подтверждений этому тезису пока нет.
Напомним, 28 января Минобороны Великобритании сообщало, что российские оккупанты потеряли более 300 военных во время удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в Донецкой области в новогоднюю ночь.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: ГУР