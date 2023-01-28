Січень, 28 в 19:04

У Новоайдарі Луганської області пролунав вибух на місці лікарні, де лікувалися російські окупанти.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Новоайдар. Щось не так з лікарнею, де рашистів лікували… Десятки загиблих орків…не долікувалися. У Кобзона аншлаг. sold out забезпечило Бавовнятко, – написав він.

Сам факт вибуху наразі неможливо підтвердити, як і те, чим саме міг бути викликаний цей можливий вибух. Також неможливо підтвердити, чи дійсно на місці так званого вибуху була лікарня.

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Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за 28 січня не повідомляв про удари українських сил оборони по об’єктах окупантів у Новоайдарі.

Водночас російські медіа та Міноборони РФ намагаються поширити наратив, що буцімто удар був саме по лікарні, де медичну допомогу надавали як цивільним, так і військовослужбовцям держави-агресора.

Жодних підтверджень цій тезі наразі немає.

Нагадаємо, 28 січня Міноборони Великої Британії повідомляв, що російські окупанти втратили понад 300 військових під час удару ЗСУ по будівлі училища в Макіївці у Донецькій області у новорічну ніч.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: ГУР