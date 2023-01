Российские оккупационные войска потеряли более 300 солдат во время удара Вооруженных сил Украины по зданию училища в Макеевке (Донецкая область) в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По оценкам разведки, большинство оккупантов в Макеевке были убиты или пропали без вести, а не получили ранения.

В то же время Министерство обороны РФ публично признало гибель только 89 человек.

Публичное признание потерь со стороны России является редкостью. В разведке считают, что российские чиновники не стали уклоняться от комментариев на фоне широкой критики в адрес командования РФ в связи с инцидентом в Макеевке.

Обычно дезинформация является сочетанием умышленной лжи, санкционированной высшим руководством РФ, и неточных сообщений младших должностных лиц, которые стремятся приуменьшить свои промахи.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 January 2023

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 28, 2023