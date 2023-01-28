Январь, 28 в 12:00

Российские оккупационные войска потеряли более 300 солдат во время удара Вооруженных сил Украины по зданию училища в Макеевке (Донецкая область) в новогоднюю ночь.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– РФ с высокой вероятностью понесла потери в более чем 300 человек во время удара по размещению войск в Макеевке вблизи Донецка 1 января 2023 года, — отмечается в сообщении.

По оценкам разведки, большинство оккупантов в Макеевке были убиты или пропали без вести, а не получили ранения.

Сейчас смотрят

В то же время Министерство обороны РФ публично признало гибель только 89 человек.

Публичное признание потерь со стороны России является редкостью. В разведке считают, что российские чиновники не стали уклоняться от комментариев на фоне широкой критики в адрес командования РФ в связи с инцидентом в Макеевке.

– Разница между количеством потерь, признанных РФ, и вероятной настоящей численностью указывает на распространенное присутствие дезинформации в российских публичных объявлениях, — подчеркивается в сообщении.

Обычно дезинформация является сочетанием умышленной лжи, санкционированной высшим руководством РФ, и неточных сообщений младших должностных лиц, которые стремятся приуменьшить свои промахи.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/rQI3IVrDMH ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/QA2OBo1rpk — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 28, 2023

Как известно, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ №19 с мобилизованными россиянами во временно оккупированной Макеевке. Украинские военные, вероятно, осуществили обстрел из реактивных артиллерийских систем HIMARS.

С самого начала сообщалось о гибели не менее 400 оккупантов. Однако в перехваченных телефонных разговорах рашисты рассказывали, что погибли более 600 человек.

В украинской разведке объясняли, что точечный удар по казарме оккупантов в Макеевке является частью плана командования ВСУ, чтобы помешать российским войскам наступать.