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Факты / Україна

Украина надеется получить 24 истребителя в первой партии — Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
Украина надеется получить 24 истребителя в первой партии — Игнат
Фото: Getty Images

Два батальона по 12 истребителей в каждом, то есть в целом 24 самолета, Украина рассчитывает получить от союзников в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По его словам, речь идет лишь о первой партии истребителей, и в идеале это должны быть американские F-16.

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Однако рассматриваются также варианты с французскими Rafale и шведскими Gripen.

Накануне Юрий Игнат объяснил, что Украина рассчитывает получить от партнеров именно многофункциональные истребители F-16.

По его словам, Воздушные силы уже сформировали список пилотов, которых могут отправить на обучение. Однако нужно минимум полгода.

Сейчас на вооружении ВСУ есть четыре типа самолетов: истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовик Су-25, а также бомбардировщик Су-24.

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Источний: El Pais

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