Украина надеется получить 24 истребителя в первой партии — Игнат

Январь, 28 в 13:02

Два батальона по 12 истребителей в каждом, то есть в целом 24 самолета, Украина рассчитывает получить от союзников в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По его словам, речь идет лишь о первой партии истребителей, и в идеале это должны быть американские F-16.

Сейчас смотрят Однако рассматриваются также варианты с французскими Rafale и шведскими Gripen. Накануне Юрий Игнат объяснил, что Украина рассчитывает получить от партнеров именно многофункциональные истребители F-16. По его словам, Воздушные силы уже сформировали список пилотов, которых могут отправить на обучение. Однако нужно минимум полгода. Сейчас на вооружении ВСУ есть четыре типа самолетов: истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовик Су-25, а также бомбардировщик Су-24. Читайте Производитель F-16 готов передать истребители в страны, которые передадут свои самолеты Украине Источний: El Pais

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