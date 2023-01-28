Украина надеется получить 24 истребителя в первой партии — Игнат
Два батальона по 12 истребителей в каждом, то есть в целом 24 самолета, Украина рассчитывает получить от союзников в рамках нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
По его словам, речь идет лишь о первой партии истребителей, и в идеале это должны быть американские F-16.
Однако рассматриваются также варианты с французскими Rafale и шведскими Gripen.
Накануне Юрий Игнат объяснил, что Украина рассчитывает получить от партнеров именно многофункциональные истребители F-16.
По его словам, Воздушные силы уже сформировали список пилотов, которых могут отправить на обучение. Однако нужно минимум полгода.
Сейчас на вооружении ВСУ есть четыре типа самолетов: истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовик Су-25, а также бомбардировщик Су-24.
Источний: El Pais