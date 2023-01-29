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Факты / Україна

Дефицит в энергосистеме до сих пор значительный, всем областям доведены лимиты потребления — Укрэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 29 января, дефицит мощности в энергосистеме все еще значительный.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Причина дефицита – российские атаки, в результате которых повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков ТЭС, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.

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— Ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита, — говорится в сообщении.

В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается возобновление плановой схемы питания региона после удара РФ 26 января.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем РФ.

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