Январь, 29 в 11:05

В воскресенье, 29 января, дефицит мощности в энергосистеме все еще значительный.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Причина дефицита – российские атаки, в результате которых повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков ТЭС, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.

Сейчас смотрят — Ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита, — говорится в сообщении. В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается возобновление плановой схемы питания региона после удара РФ 26 января. Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем РФ. Читайте В Киевской области 29 января свет будут выключать по графику

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