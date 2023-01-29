Січень, 29 в 11:05

У неділю, 29 січня, дефіцит потужності в енергосистемі все ще є значним.

Про це повідомляє Укренерго.

Причина дефіциту – російські атаки, внаслідок яких пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Також з технічних причин в ремонт виведено один з блоків ТЕС, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

Зараз дивляться – До всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту, – йдеться у повідомленні. Зазначено, що в Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону після удару РФ 26 січня. Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем РФ. Читайте У Київській області 29 січня світло вимикатимуть за графіками

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