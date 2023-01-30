Січень, 30 в 10:44

Співробітники Служби безпеки України затримали агента РФ, який коригував прицільні ракетні удари окупантів по Харкову.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, на співпрацю з ворогом пішов безробітний місцевий житель. Представник РФ завербував його в листопаді минулого року.

Зловмисник отримав завдання збирати дані про місця базування та переміщення підрозділів Збройних сил України в Харкові. Для цього він обходив територію міста, таємно спостерігаючи за українськими військовими та фіксуючи їхні локації.

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Збирав дані про ЗСУ та коригував ракетні удари: в Харкові викрили агента РФ / 2 фотографии

Усі дані російський агент відправляв окупантам через месенджер Telegram у вигляді електронних координат, а також відміток на карті.

– Розвідувальна інформація була потрібна загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру, – наголосили в спецслужбі.

Працівники СБУ затримали зловмисника поблизу об’єкта критичної інфраструктури Харкова. Він знову збирав дані для ворога.

У затриманого знайшли смартфон із доказами листування з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Агенту РФ загрожує до 12 років ув’язнення

Зараз він перебуває під вартою: такий запобіжний захід обрав суд.

Як відомо, Харків від початку повномасштабної війни перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Напередодні окупанти знову завдали потужних ударів по обласному центру із зенітних ракетних комплексів С-300. Ворожа ракета влучила у житловий будинок у Київському районі Харкова, зруйнувавши верхні поверхи та дах будинку. Виникла масштабна пожежа.

Унаслідок вчорашнього обстрілу загинула літня жінка, а ще троє мешканців будинку зазнали поранень.