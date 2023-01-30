Зеленский оценил возможность нового большого наступления со стороны России

Январь, 30 в 21:17

Россия стремится к реваншу, однако ее возможная наступательная операция не будет иметь успеха.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общего с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен брифинга.

– Всю эту информацию военные обрабатывали, и запрос к партнерам по усилению армии строился именно на основе этой информации. Я думаю, Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша, она его начала. Думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии, мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление, — сказал глава государства.

Также он отметил, что с первого дня получения информации о подготовке Россией нового большого наступления от украинской разведки, а затем от разведки государств-партнеров максимально общался с лидерами других государств.

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– Были там открытые, были закрытые вопросы. Все они были связаны конкретно с рисками реванша РФ. Вся коммуникация происходила еще до Рамштайна, который прошел, мне кажется, очень неплохо, благодаря нашим партнерам, и решения хорошие. Главное, чтобы они были своевременными. Всю информацию, которую мы получали и продолжаем получать, подробно изучаем, анализируем. И всю информацию передаем партнерам, секретов быть не может, — говорит президент.

Кроме того, глава государства отметил, что нужна поддержка сейчас, потому что реванш, о котором идет речь в информпространстве мира, возможен.

– Мы считаем, что на Донбассе он и не останавливался и усиливается там ежедневно – либо новые группы военных, либо увеличение количества вагнеровцев, – добавил Зеленский.