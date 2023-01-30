Зеленський оцінив можливість нового великого наступу з боку Росії

Січень, 30 в 21:17

Росія прагне реваншу, проте її можлива наступальна операція не матиме успіху.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен брифінгу.

– Всю цю інформацію військові обробляли, і запит до партнерів щодо посилення армії будувався саме на грунті цієї інформації. Я думаю, Росія дуже хоче якогось великого реваншу, я думаю, вона його почала, я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії, я думаю, ми будемо їх всіх потрошку зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ, – сказав голова держави.

Також він зазначив, що з першого дня отримання інформації щодо підготовки Росією нового великого наступу від української розвідки, а потім від розвідки держав-партнерів, максимально комунікував з лідерами інших держав.

Зараз дивляться – Були там відкриті, були закриті питання. Всі вони були пов’язані саме з ризиками реваншу РФ. Вся комунікація відбувалась ще до Рамштайну, який пройшов, мені здається, дуже непогано, завдяки нашим партнерам, і рішення добрі. Головне, щоб вони були вчасні. Всю інформацію, яку ми отримували і продовжуємо отримувати, детально вивчаємо, аналізуємо. І всю інформацію передаємо партнерам, секретів не може бути, – говорить президент. Читайте Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський про відновлення України Крім того, голова держави зазначив, що потрібна підтримка зараз, бо реванш, про який йдеться в інформпросторі світу, можливий. – Ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся і він посилюється там щоденно – або нові групи військових, або збільшення кількості вагнерівців, – додав Зеленський.

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