Закон о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС могут принять в 2023 – журналист
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщает, что Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году.
Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 31 января.
– Высокопоставленное должностное лицо ЕС утверждает, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году, – сказано в сообщении.
Напомним, что единое роуминговое пространство с Европейским Союзом позволит абонентам совершать звонки между Украиной и ЕС без дополнительных расходов. Кроме того, украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза в течение следующих двух лет.
Кроме того, в начале марта ЕС совместно с Украиной будет оценивать шаги страны по пути к блоку. Ориентировочно в это же время начнется подготовка к переговорам по вступлению Украины в ЕС.