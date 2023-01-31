Январь, 31 в 18:12

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщает, что Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году.

Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 31 января.

– Высокопоставленное должностное лицо ЕС утверждает, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году, – сказано в сообщении.

Напомним, что единое роуминговое пространство с Европейским Союзом позволит абонентам совершать звонки между Украиной и ЕС без дополнительных расходов. Кроме того, украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Сейчас смотрят Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза в течение следующих двух лет. Кроме того, в начале марта ЕС совместно с Украиной будет оценивать шаги страны по пути к блоку. Ориентировочно в это же время начнется подготовка к переговорам по вступлению Украины в ЕС. Читайте Вступление в Евросоюз, санкции и формула мира: Кулеба назвал темы саммита Украина-ЕС

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