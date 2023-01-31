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Факти / Світ

Закон про приєднання України до зони роумінгу ЄС можуть ухвалити у 2023 – журналіст

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляє, що Україна може приєднатися до зони роумінгу ЄС уже цього року. 

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 31 січня.

– Високопосадовець ЄС стверджує, що законодавство, яке дозволяє Україні стати частиною зони, вільної від мобільного роумінгу ЄС, може бути прийняте вже цього року, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що єдиний роумінговий простір з Європейським Союзом дозволить абонентам здійснювати дзвінки між Україною та ЄС без додаткових витрат. Крім того, українці зможуть користуватись мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що Україна розраховує стати повноцінним членом Євросоюзу протягом двох наступних років.

Крім того, на початку березня ЄС спільно з Україною буде оцінювати кроки країни на шляху до блоку. Орієнтовно в цей же час розпочнеться підготовка до переговорів щодо вступу України в ЄС.

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