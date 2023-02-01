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Факти / Україна

Ціни у 5 раз вище та заборона на “гривню”: як мешканці Мелітополя виживають в окупації

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНІАН

Окупанти влаштували економічний терор на тимчасово захоплених територіях півдня України.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що це проявляється у рості цін на продукти і предмети першої необхідності в 3-5 разів у порівнянні з вільною Україною, а також підвищенні тарифів на комунальні послуги. При цьому тим, хто відмовляється сплачувати комунальні рахунки, окупанти погрожують.

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Підприємства майже не працюють, а соціальні виплати від ворога отримати не так просто.

– Єдиною підтримкою для людей, які не пішли на співпрацю з ворогом, були виплати від держави Україна. Але загарбники хочуть зробити жителів ТОТ повністю залежними від країни-окупанта: заборонили використовувати гривні при розрахунках, провели облави серед людей, які обмінювали валюту, неможливо зняти гривню через термінали, – повідомляє мер.

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Федоров зазначає, що такими діями загарбники “досягли” двох речей:

  • люди почали ще більше берегти українську валюту;
  • курс гривні піднявся ледь не вдвічі.

– Люди пам’ятають, чим закінчився обіг рубля в Херсоні – окупантська недовалюта перетворилася на сміття. І дуже чекають деокупації. Адже Росія принесла на нашу землю тільки терор, бідність і страх, – додав мер.

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