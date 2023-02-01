Ціни у 5 раз вище та заборона на “гривню”: як мешканці Мелітополя виживають в окупації
Окупанти влаштували економічний терор на тимчасово захоплених територіях півдня України.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що це проявляється у рості цін на продукти і предмети першої необхідності в 3-5 разів у порівнянні з вільною Україною, а також підвищенні тарифів на комунальні послуги. При цьому тим, хто відмовляється сплачувати комунальні рахунки, окупанти погрожують.
Підприємства майже не працюють, а соціальні виплати від ворога отримати не так просто.
– Єдиною підтримкою для людей, які не пішли на співпрацю з ворогом, були виплати від держави Україна. Але загарбники хочуть зробити жителів ТОТ повністю залежними від країни-окупанта: заборонили використовувати гривні при розрахунках, провели облави серед людей, які обмінювали валюту, неможливо зняти гривню через термінали, – повідомляє мер.
Федоров зазначає, що такими діями загарбники “досягли” двох речей:
- люди почали ще більше берегти українську валюту;
- курс гривні піднявся ледь не вдвічі.
– Люди пам’ятають, чим закінчився обіг рубля в Херсоні – окупантська недовалюта перетворилася на сміття. І дуже чекають деокупації. Адже Росія принесла на нашу землю тільки терор, бідність і страх, – додав мер.