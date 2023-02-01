Лютий, 01 в 13:42

Польський президент Анджей Дуда запропонував українському колезі Володимиру Зеленському символічно прийняти капітуляцію Російської Федерації у Переяславі Київської області – адже саме там у 1654 році гетьман Богдан Хмельницький присягнув московському цареві.

– Я сказав: Володимире, дивлячись на нашу історію, на те, як колись розійшлися наші шляхи, я хотів би тебе дуже попросити. Коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть сюди навколішках підписувати мирний договір, відвези їх до Переяслава, і нехай вони там підпишуть з вами мирний договір, – цитує Дуду польське видання PAP.

На думку польського президента, Зеленський таким чином може “перекреслити всі ті роки радянського та російського впливу і рабства – від часів царату і до недавнього часу”.

Він додав, що “глибоко вірить”, що завдяки спільній підтримці союзників та рішучості сусідів українці переможуть Росію – “ворога, який, на жаль, знову виявився ненависним”.

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Дуда пояснив, що усі хотіли б мати можливість жити з Росією та її жителями у мирі, вільно розвиватись, “будувати своє життя та процвітання разом”.

– Як бачите, на жаль, це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають і хочуть відібрати свободу, – сказав очільник Польщі.

Нагадаємо, що гетьман Богдан Хмельницький 8 січня 1654 року під впливом обставин, серед яких – війна з Річчю Посполитою та хиткість позицій союзників, скликав раду, на якій уклав “військовий союз” із Московією та присягнув на вірність московському царю.

Згодом точні результати Переяславської ради були втрачені та переписані істориками, тож рішення, яке було там ухвалене, трактується по-різному.

У радянському варіанті цю подію подавали у якості “возз’єднання” з РФ.

Джерело: РАР