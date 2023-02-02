Февраль, 02 в 0:34

Россияне не заслуживают помилования после удара по Краматорску, это абсолютное зло.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий, — написал президент.

Он распространил видео последствий российской атаки и добавил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске.

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На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы, сообщил Зеленский.

— Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Помилования они не заслуживают, — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 2 февраля россияне нанесли удар по жилому дому в Краматорске. Областная прокуратура Донецкой области начала следствие в результате очередной террористической атаки РФ.

Фото: Краматорська міська рада