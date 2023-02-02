Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Абсолютное зло: Зеленский показал видео последствий российского удара по дому в Краматорске

Илья Нежигай, редактор ленты
Абсолютное зло: Зеленский показал видео последствий российского удара по дому в Краматорске

Россияне не заслуживают помилования после удара по Краматорску, это абсолютное зло.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий, — написал президент.

Он распространил видео последствий российской атаки и добавил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске.

Сейчас смотрят

На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы, сообщил Зеленский.

— Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Помилования они не заслуживают, — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 2 февраля россияне нанесли удар по жилому дому в Краматорске. Областная прокуратура Донецкой области начала следствие в результате очередной террористической атаки РФ.

Фото: Краматорська міська рада

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка