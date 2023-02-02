Лютий, 02 в 0:34

Росіяни не заслуговують помилування після удару по Краматорську, це абсолютне зло.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій, – написав президент.

Він поширив відео наслідків російської атаки та додав, що станом на зараз відомо про двох загиблих і вісьмох поранених у Краматорську.

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На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали, повідомив Зеленський.

– Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують, – наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого росіяни завдали удару по житловому будинку в Краматорську. Обласна прокуратура Донецької області розпочала слідство внаслідок чергової терористичної атаки РФ.

Фото: Краматорська міська рада