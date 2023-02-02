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Факты / Україна

Для подавления бунтов в армии: РФ перебросила под Угледар спецподразделение СОБР

Валентина Летяк, редактор ленты
російські військові РФ

В районе Угледара замечен специальный отряд быстрого реагирования СОБР, который российское командование перебросило для подавления армейских бунтов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Алексей Дмитрашковский — руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

— В районе Угледара ситуация остается сложной. Там появилось подразделение СОБР, но не для штормовых действий, а для подавления бунтов. Известно, что морально-психологическое состояние россиян на этом направлении несколько подавлено. Они не верят военному руководству, — объяснил он.

По его словам, на Угледарском направлении также была замечена 155 бригада морских пехотинцев Тихоокеанского флота, которые засветились в свое время на Киевщине — в Буче и Ирпене, где были фактически уничтожены.

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— После восстановления она засветилась на Донецком направлении, где также была уничтожена. И на сегодняшний день, после очередного восстановления, она снова появились на Донецком направлении. Бой длился недолго, потому что российские бойцы не очень хорошо подготовлены, 10 сдались в плен, а из тех, кто участвовал в штурмовых действиях, — большинство просто убиты, — рассказал Дмитрашковский.

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Фото: ГУР

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