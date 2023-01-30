Украинские военные могли уничтожить разведроту россиян под Угледаром — Генштаб

Январь, 30 в 18:05

Украинские Силы обороны, вероятно, полностью уничтожили разведывательную роту российских оккупантов, которая участвовала в штурме Угледара Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования, украинские защитники, которые держат оборону под Угледаром, в течение нескольких дней нанесли очень тяжелые потери оккупантам.

— По данным разведки, среди российских военных циркулирует информация о полном уничтожении украинскими воинами сил и средств отдельной разведывательной роты, приданной к 155 отдельной бригаде морской пехоты России, участвовавшей в штурме города Угледар Донецкой области, — говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что в ноябре 2022 года 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ уже получала “по зубам” под Павловкой. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что они снова несут тяжелые потери в том же месте.

Сейчас смотрят

Накануне президент Владимир Зеленский сообщал, что на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области остается очень жесткая ситуация из-за постоянных российских штурмов.