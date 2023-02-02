Привозят в фургонах пачками как “200-х”, так и “300-х”: на Запорожье 80% больниц превратились в госпитали

Февраль, 02 в 17:20

Россия несет огромные потери на линии фронта, в частности на Запорожском направлении, поэтому общественные больницы в захваченных районах Украины были переоборудованы оккупантами в военные госпитали.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Сегодня примерно 80% всех больниц на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватили и превратили в свои военные госпитали. Ответ очевиден: количество потерь на Запорожской линии фронта не сотни, это тысячи. Привозят в фургонах пачками как “200-х”, так и “300-х” в разные больницы, сортировку осуществляют прямо в палисадниках этих больниц. Это Токмак, Днепрорудное, Васильевка и Мелитополь, — сказал он.

Он отметил, на данный момент местные жители не могут получить медицинскую помощь, необходимо ехать, в лучшем случае, в Мелитополь.

Сейчас смотрят — Сегодня в городской больнице Мелитополя из 180 коек занято более 200 коек, расставлены дополнительные койки. Потому что россияне также используют нашу больницу частично как базу для себя, они привозят туда ненадолго своих раненых военных, оказывают в пределах нескольких часов какую-то помощь и забирают оттуда. К тому же, накладывается и то, что медикаментов в аптеках нет или они очень дорогие, ассортимент очень мал. В больницах даже физиологического раствора сегодня нет, — сообщил Федоров.

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