Привозять у фургонах пачками як “200-х”, так і “300-х”: на Запоріжжі 80% лікарень перетворились на госпіталі

Лютий, 02 в 17:20

Росія зазнає величезних втрат на лінії фронту, зокрема на Запорізькому напрямку, тому громадські лікарні в захоплених районах України були переобладнані окупантами на військові шпиталі.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Сьогодні приблизно 80% усіх лікарень на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни захопили та перетворили на свої військові шпиталі. Відповідь очевидна: кількість втрат на Запорізькій лінії фронту не сотні, це тисячі. Привозять у фургонах пачками як “200-х”, так і “300-х” в різні лікарні, сортування здійснюють прямо в палісадниках цих лікарень. Це Токмак, Дніпрорудне, Василівка та Мелітополь, – сказав він.

Він зазначив, що наразі місцеві жителі не можуть отримати медичну допомогу, необхідно їхати, у кращому випадку, до Мелітополя.

Зараз дивляться – Сьогодні у міській лікарні Мелітополя зі 180 ліжок зайнято понад 200 ліжок, розставлено додаткові ліжка. Тому що росіяни також використовують нашу лікарню частково як базу для себе, вони привозять туди ненадовго своїх поранених військових, надають у межах кількох годин якусь допомогу та забирають звідти. До того ж, накладається і те, що медикаментів в аптеках немає або вони є дуже дорогими, асортимент дуже малий. У лікарнях навіть фізіологічного розчину сьогодні немає, – повідомив Федоров.

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