Убиты более 7,5 тыс. мирных украинцев: Клименко о последствиях военной агрессии РФ

Февраль, 02 в 16:47

Жертвами военной агрессии РФ стали по меньшей мере 7 516 мирных украинцев, из которых 459 — дети, сообщил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.

— Только Национальная полиция открыла более 60 тыс. уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ. По состоянию на сегодняшний день убито 7 тыс. 516 гражданских, среди которых 459 детей, — подчеркнул он.

Кроме того, по его данным, повреждено или разрушено более 152 тыс. жилых домов, почти 3,2 тыс. учебных и 1,2 тыс. медицинских учреждений, а также более 7,5 тыс. объектов критической инфраструктуры.

— Выявлено 49 мест несвободы и пыток, где РФ незаконно удерживала и пытала граждан Украины. И открыто 60 уголовных производств по фактам совершения военными РФ сексуального насилия, — рассказал Клименко.

Он заверил, что все военные преступления России тщательно документируются и становятся основой для работы органов как украинского, так и международного правосудия.

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