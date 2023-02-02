Вбито понад 7,5 тис. мирних українців: Клименко про наслідки воєнної агресії РФ

Лютий, 02 в 16:47

Жертвами воєнної агресії РФ стали щонайменше 7 516 мирних українців, з яких 459 – діти, повідомив на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

– Наразі лише Національна поліція відкрила понад 60 тис. кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями РФ. Станом на сьогодні вбито 7 тис. 516 цивільних, серед яких 459 дітей, – наголосив він.

Окрім того, за його даними, пошкоджено або зруйновано понад 152 тис. житлових будинків, майже 3,2 тис. навчальних та 1,2 тис. медичних закладів, а також понад 7,5 тис. об’єктів критичної інфраструктури.

– Виявлено 49 місць несвободи та тортур, де РФ незаконно утримувала та катувала громадян України. І відкрито 60 кримінальних проваджень за фактами скоєння військовими РФ сексуального насильства, – розповів Клименко.

Він запевнив, що усі військові злочини Росії ретельно документуються та стають основою для роботи органів як українського, так і міжнародного правосуддя.

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