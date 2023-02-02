Февраль, 02 в 12:14

До семи лет тюрьмы могут получить организаторы пьяных вечеринок в столице, которые издевались и унижали девушек, а затем выкладывали видео в соцсеть.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Вчера, 1 февраля, правоохранители Киевской области провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области. Было установлено, что организаторами отвратительных развлечений и авторами унизительных видео являются два товарища, которые и распространяли порно в телеграмм-канале и инстаграм.

Сейчас смотрят — Два организатора беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обоим объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, – написал Небытов. Глава полиции отметил, что следователи и прокуроры Киевской области обратятся в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд. Накануне в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки. На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали. Источник: Андрей Небытов Фото: Андрей Небытов

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