Лютий, 02 в 12:14

До семи років в’язниці можуть отримати організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Вчора, 1 лютого, правоохоронці Київщини провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. Було встановлено, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм.

Зараз дивляться – Двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі, – написав Нєбитов. Глава поліції зазначив, що слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд. Напередодні у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки. На них вони накачували алкоголем та наркотиками дівчат, а потім знущалися з них та ґвалтували. Джерело: Андрій Нєбитов Фото: Андрій Нєбитов

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