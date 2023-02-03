В районі Бахмута нацгвардійці знищили ворожий літак Су-25

Під Бахмутом бійці Нацгвардії збили черговий ворожий штрурмовик Су-25.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Напередодні близько 11:55 в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25.

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– Ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК Ігла-1 та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено, – прокоментував командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. За минулий тиждень у цьому районі було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Ворог зазнає чисельних втрат, втім не припиняє наступальних дій під Бахмутом. Воїни ЗСУ відбивають безрезультатні атаки окупантів.

За даними Генштабу з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила у війні проти України 294 літаки.