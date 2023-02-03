Восемь грузовиков “300-х”: мэр Мелитополя о последствиях последней “бавовны”

Февраль, 03 в 9:45

Накануне, 2 февраля, в поселке Новобогдановка Мелитопольского района уничтожена нефтебаза, которую оккупанты использовали для базирования военной техники и личного состава, рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Также были взрывы в южной части Мелитополя, где россияне захватили два промышленных предприятия. Что касается потерь после этих взрывов, то можно констатировать несколько фактов. Первый: вчера на территории Приазовья, там, где они захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов “300-х”. То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли, — объяснил он.

В то же время, по его словам, несмотря на огромные потери враг постоянно пополняет человеческие ресурсы.

— И, например, вчера местные жители на территории поселка Михайловка увидели примерно 1,5 тыс. вагнеровцев, которых завезли на территорию нашего района, — добавил Федоров.

По его мнению, оккупанты пытаются держаться за Мелитополь, поскольку его потеря будет означать для них потерю полностью Херсонской и Запорожской областей, поэтому и строят свои фортификационные сооружения даже за 100 км от линии фронта.

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А уже сегодня утром во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как сообщил Иван Федоров, в воздух взлетела машина бывшего сотрудника правоохранительных органов, который с приходом россиян перешел на их сторону.

Фото: Іван Федоров