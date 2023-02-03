Вісім вантажівок “300-х”: мер Мелітополя про наслідки останньої “бавовни”

Лютий, 03 в 9:45

Напередодні, 2 лютого, у селищі Новобогданівка Мелітопольського району знищено нафтобазу, яку окупанти використовували для базування військової техніки та особового складу, розповів в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

– Також були вибухи у південній частині Мелітополя, де росіяни захопили два промислових підприємства. Щодо втрат після цих вибухів, то можна констатувати кілька фактів. Перший: вчора на території Приазов’я, там, де вони захопили одну з наших установ і організували шпиталь, привезли вісім КамАЗмів “300-х”. Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли, – пояснив він.

Водночас, за його словами, попри величезні втрати ворог постійно поповнює людські ресурси.

– І, наприклад, вчора місцеві жителі на території селища Михайлівка побачили приблизно 1,5 тис. вагнерівців, яких завезли на територію нашого району, – додав Федоров.

На його думку, окупанти намагаються триматися за Мелітополь, оскільки його втрата означатиме для них втрату повністю Херсонської та Запорізької областей, тому й будують свої фортифікаційні споруди навіть за 100 км від лінії фронту.

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