00:36 -

Израиль готов передать Украине военные “вещи”, но не будет заходить слишком далеко в военной поддержке, поскольку боится эскалации со стороны России.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с французским Президентом Эммануэлем Макроном, пишет Times of Israel.

Нетаньяху повторил свои слова о готовности отправить Украине “военные вещи”, говорит чиновник издания, знакомый с разговором двух лидеров.

В то же время премьер Израиля подчеркнул, что “не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию”.

В офисе главы израильского правительства отказались комментировать этот разговор.

В то же время на брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что “я объяснил нашу политику. Он (Эммануэль Макрон, — Ред.) хорошо знает этот вопрос”.

При этом Нетаньяху не комментировал информацию о предстоящей поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Глава Кабинета министров Израиля сказал Макрону, что “еще слишком рано думать о посредничестве” между Россией и Украиной. По его словам, Иерусалим не будет настаивать на своей роли посредника между Киевом и Москвой, пока Россия, Украина и США не попросят его об этом.