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Факты / Україна
Илья Нежигай |
GLSDB от США и почти 90 танков Leopard 1 от Германии: что происходит на 346-й день войны (онлайн)

GLSDB от США и почти 90 танков Leopard 1 от Германии: что происходит на 346-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский подготовил указ о новых санкциях СНБО против тех, кто поддерживает Россию.

Франция и Италия объявили о поставках Украине комплексов ПВО SAMP-T.

В то же время Германия из своих промышленных запасов передаст Украине 88 танков Leopard 1.

США объявили новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который вошли, в частности, ракеты-перехватчики HAWK и снаряды GLSDB с дальностью поражения около 150 км, которые можно использовать с HIMARS.

Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов, среди которых есть Басков и Газманов. Кроме того, под санкции попали фонды повара Путина — Евгения Пригожина.

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00:36 - 04 февраля

Израиль готов передать Украине военные “вещи”, но не будет заходить слишком далеко в военной поддержке, поскольку боится эскалации со стороны России.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с французским Президентом Эммануэлем Макроном, пишет Times of Israel.

Нетаньяху повторил свои слова о готовности отправить Украине “военные вещи”, говорит чиновник издания, знакомый с разговором двух лидеров.

В то же время премьер Израиля подчеркнул, что “не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию”.

В офисе главы израильского правительства отказались комментировать этот разговор.

В то же время на брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что “я объяснил нашу политику. Он (Эммануэль Макрон, — Ред.) хорошо знает этот вопрос”.

При этом Нетаньяху не комментировал информацию о предстоящей поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Глава Кабинета министров Израиля сказал Макрону, что “еще слишком рано думать о посредничестве” между Россией и Украиной. По его словам, Иерусалим не будет настаивать на своей роли посредника между Киевом и Москвой, пока Россия, Украина и США не попросят его об этом.

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