GLSDB от США и почти 90 танков Leopard 1 от Германии: что происходит на 346-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский подготовил указ о новых санкциях СНБО против тех, кто поддерживает Россию.
Франция и Италия объявили о поставках Украине комплексов ПВО SAMP-T.
В то же время Германия из своих промышленных запасов передаст Украине 88 танков Leopard 1.
США объявили новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который вошли, в частности, ракеты-перехватчики HAWK и снаряды GLSDB с дальностью поражения около 150 км, которые можно использовать с HIMARS.
Канада ввела новые санкции против российских пропагандистов, среди которых есть Басков и Газманов. Кроме того, под санкции попали фонды повара Путина — Евгения Пригожина.
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