Лютий, 04 в 7:42

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте зазнають великих втрат.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російського ворога в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

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Вчора загарбники завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Окупанти понад 90 разі обстрілювали позиції наших військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 346-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.