Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках, але зазнають втрат – Генштаб
Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте зазнають великих втрат.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російського ворога в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
Вчора загарбники завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Окупанти понад 90 разі обстрілювали позиції наших військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 346-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.