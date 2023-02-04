В электросеть Одессы удалось вернуть питание, чтобы подключить критическую инфраструктуру города после аварий на подстанциях Укрэнерго.

Об этом сообщил председатель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время брифинга.

— Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения и теплообеспечения — сказал он.

Кудрицкий добавил, что Министерство энергетики вместе с операторами энергетической компании ДТЭК Одесские электросети сейчас работают над возможностью подключения критической инфраструктуры к автономным источникам, что позволит освободить объемы мощности в электросети, которые будут предоставлены жителям Одессы и области.

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Глава Укрэнерго отметил, что с 10 октября 2022 года и в течение последних двух месяцев все три подстанции, питающие Одессу и область, получили повреждения, что существенно снизило надежность питания региона.

Владимир Кудрицкий добавил, что сегодня Укрэнерго концентрирует усилия на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Он отметил, что сейчас сохраняется неоднородная способность сети по поставкам энергии в Одессе и прилегающих регионах, поэтому в некоторых районах области может не быть сетевых ограничений, а в городе и Одесском районе проблемы сохраняются.

Напомним, в Одесской области утром 4 февраля произошла вторая за сутки масштабная авария на объекте НЭК Укрэнерго, что оставило без света Одессу и часть области.

Как пояснили в Укрэнерго, из строя вышел автотрансформатор.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на внеочередном заседании правительства был создан круглосуточный штаб из-за технологической аварии на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Источник: Одеська обласна державна адміністрація

Фото: Укренерго