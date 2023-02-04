Лютий, 04 в 18:27

В електромережу Одеси вдалось повернути живлення, щоб під’єднати критичну інфраструктуру міста після аварій на підстанціях Укренерго.

Про це повідомив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу.

– Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення – сказав він.

Кудрицький додав, що Міністерство енергетики разом з операторами енергетичної компанії ДТЕК Одеські електромережі наразі працюють над можливістю підключення критичної інфраструктури до автономних джерел, що дозволить звільнити обсяги потужності в електромережі, які будуть надані жителям Одеси та області.

Зараз дивляться

Очільник Укренерго зазначив, що з 10 жовтня 2022 року та протягом останніх двох місяців усі три підстанції, що живлять Одесу та область, зазнали ушкоджень, що суттєво знизило надійність живлення регіону.

Володимир Кудрицький додав, що сьогодні Укренерго концентрує зусилля на відновленні однієї з підстанцій Одеської області.

Він зауважив, що зараз зберігається неоднорідна спроможність мережі щодо постачання енергії в Одесі та прилеглих регіонах, тому в деяких районах області може не бути мережевих обмежень, а в місті та Одеському районі проблеми зберігаються.

Нагадаємо, в Одеській області вранці 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на об’єкті НЕК Укренерго, що залишило без світла Одесу та частину області.

Як пояснили в Укренерго, з ладу вийшов автотрансформатор.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на позачерговому засіданні уряду був створений цілодобовий штаб через технологічну аварію на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Джерело: Одеська обласна державна адміністрація

Фото: Укренерго