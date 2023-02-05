Где не будет света в Украине 6 февраля: графики облэнерго
В период с 6 по 12 февраля из-за похолодания ситуация с электроснабжением, вероятно, останется на том же уровне, что и на прошлой неделе. Однако, хотя использование электроэнергии из-за холодов растет, это не приведет к резким и критическим изменениям в энергообеспечении.
Сложней всего остается ситуация в Одесской области.
Какие действуют графики отключения света, где и когда не будет электричества 6 февраля 2023 года, каких областей это будет касаться — вся информация далее в материале Фактов ICTV.
Киев и Киевская область
В столице и области действуют стабилизационные отключения света.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
На 6 февраля НЭК Укрэнерго довело лимит по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам.
Планируется использовать график почасового отключения электроэнергии с выключением одной очереди.
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.
Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).
Днепропетровская область
В Днепропетровской области действуют почасовые отключения света.
Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы.
Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.
С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Одесская область
Энергетикам удалось подключить к электроснабжению около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе из-за обесточения в результате аварии на подстанции в субботу утром.
Сейчас в городе и области продолжаются аварийные отключения. Прогнозируется, что к обычным графикам отключений город и область вернется с 10 февраля.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.