В период с 6 по 12 февраля из-за похолодания ситуация с электроснабжением, вероятно, останется на том же уровне, что и на прошлой неделе. Однако, хотя использование электроэнергии из-за холодов растет, это не приведет к резким и критическим изменениям в энергообеспечении.

Сложней всего остается ситуация в Одесской области.

Какие действуют графики отключения света, где и когда не будет электричества 6 февраля 2023 года, каких областей это будет касаться — вся информация далее в материале Фактов ICTV.

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Киев и Киевская область

В столице и области действуют стабилизационные отключения света.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

На 6 февраля НЭК Укрэнерго довело лимит по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам.

Планируется использовать график почасового отключения электроэнергии с выключением одной очереди.

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Днепропетровская область

В Днепропетровской области действуют почасовые отключения света.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Одесская область

Энергетикам удалось подключить к электроснабжению около 200 тыс. из 500 тыс. потребителей в Одессе и Одесском районе из-за обесточения в результате аварии на подстанции в субботу утром.

Сейчас в городе и области продолжаются аварийные отключения. Прогнозируется, что к обычным графикам отключений город и область вернется с 10 февраля.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.