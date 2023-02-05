Февраль, 05 в 18:02

Аварии на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ, могут повторяться и в других регионах Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что любое энергетическое оборудование не может работать должным образом после попадания российских ракет.

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– К сожалению, пока мы не получим новые автотрансформаторы и не заменим ключевое оборудование, то кардинально ситуация не улучшится. Аварии будут повторяться и в других регионах Украины. Поврежденное оборудование, восстановленное в полевых условиях, не может работать как новое штатное оборудование. Мы должны быть готовы, что ситуация очень сложная, — сказал он.

По словам Харченко, на смену поврежденного оборудования понадобятся месяцы.

— Кардинально система начнет восстанавливаться, когда в необходимом количестве будет устанавливаться новое оборудование. Это будет не раньше, чем летом. Я думаю, что в апреле мы ощутим первое существенное улучшение ситуации. А летом, при положительном сценарии, мы ощутим, что система начинает возрождаться. Реальные сроки восстановления системы достаточно значительны, — сказал он.

Напомним, что 4 февраля на одной из высоковольтных подстанций, заживляющих Одессу, произошла масштабная авария. Вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после российских ракетных атак.

По состоянию на сегодняшний день в Одессе без электроснабжения остаются до 40% потребителей – это около 280 тыс. абонентов. Ремонты на подстанции продолжаются круглосуточно.