Де не буде світла в Україні 6 лютого: графіки обленерго
У період з 6 по 12 лютого ситуація з електропостачанням через похолодання, ймовірно, залишиться на тому ж рівні, що й на минулому тижні. Проте, хоч використання електроенергії через холоди зростає, це не призведе до різких та критичних змін в енергозабезпеченні.
Найскладнішою залишається ситуація в Одеській області.
Які діють графіки відключення світла, де та коли не буде електрики 6 лютого 2023 року, яких областей це стосуватиметься – вся інформація далі у матеріалі Фактів ICTV.
Київ та область
У столиці та області діють стабілізаційні відключення світла.
Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.
Вінницька область
Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.
Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
На 6 лютого НЕК Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах.
Планується застосовувати графік погодинного відключення електроенергії з вимкненням однієї черги.
Переглянути, де вимикатимуть світло у Полтавській області, можна за цим посиланням.
Дніпропетровська область
В Дніпропетровській області запровадженні погодинні обмеження електропостачання.
Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.
Харківська область
Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.
Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.
Львівська область
У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи.
Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.
З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.
Хмельницька область
Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.
Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.
Одеська область
Енергетикам вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі через знеструмлення внаслідок аварії на підстанції у суботу вранці.
Зараз у місті та області тривають аварійні відключення. Прогнозується, що до звичайних графіків відключення місто та область повернеться орієнтовано з 10 лютого.
Інші області – графік відключення світла
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.