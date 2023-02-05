Лютий, 05 в 21:41

У період з 6 по 12 лютого ситуація з електропостачанням через похолодання, ймовірно, залишиться на тому ж рівні, що й на минулому тижні. Проте, хоч використання електроенергії через холоди зростає, це не призведе до різких та критичних змін в енергозабезпеченні.

Найскладнішою залишається ситуація в Одеській області.

Які діють графіки відключення світла, де та коли не буде електрики 6 лютого 2023 року, яких областей це стосуватиметься – вся інформація далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київ та область

У столиці та області діють стабілізаційні відключення світла.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

На 6 лютого НЕК Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області з розбивкою по годинах.

Планується застосовувати графік погодинного відключення електроенергії з вимкненням однієї черги.

Переглянути, де вимикатимуть світло у Полтавській області, можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

В Дніпропетровській області запровадженні погодинні обмеження електропостачання.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Одеська область

Енергетикам вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі через знеструмлення внаслідок аварії на підстанції у суботу вранці.

Зараз у місті та області тривають аварійні відключення. Прогнозується, що до звичайних графіків відключення місто та область повернеться орієнтовано з 10 лютого.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.