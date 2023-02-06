На Волыни представители УПЦ МП забрали унитаз, когда съезжали из приходского дома

Февраль, 06 в 21:08

Представители УПЦ МП, выезжая из приходского дома в селе на Волыни, оставили в нем буквально голые стены.

Издание Район.Рожище пишет, что инцидент произошел в селе Сокол Рожищенской общины.

Представители московского патриархата освобождали дом, принадлежащий приходу храма Святой Троицы Православной церкви Украины.

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Сообщается, что, освобождая помещение, представители УПЦ МП вынесли оттуда не только всю мебель, но даже ванну и унитаз.

Жители села рассказали, что мебель, сантехнику и другие вещи вывозили в течение недели.

Согласно недавним опросам КМИС, большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП.

Сообщалось, что 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. А 54% из них считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

Источник: Район.Рожище