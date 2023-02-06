На Волині представники УПЦ МП забрали унітаз, коли з’їжджали з парафіяльного будинку

Лютий, 06 в 21:08

Представники УПЦ МП, виїжджаючи з парафіяльного будинку в селі на Волині, залишили у ньому буквально голі стіни.

Видання Район.Рожище пише, що інцидент стався у селі Сокіл Рожищенської громади.

Представники московського патріархату звільняли будинок, що належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України.

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Повідомляється, що, звільняючи приміщення, представники УПЦ МП винесли звідти не лише всі меблі, а й навіть ванну та унітаз.

Мешканці села розповіли, що меблі, сантехніку та інші речі вивозили упродовж тижня.

Згідно з нещодавніми опитуваннями КМІС, більшість українців підтримує повну заборону УПЦ МП.

Повідомлялося, що 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. А 54% з них вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

Джерело: Район.Рожище