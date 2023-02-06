Лютий, 06 в 7:04

У Запорізькій області в населеному пункті Василівка окупанти вирішили забрати у дітей приміщення лікарні та зробити собі там шпиталь.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупантам не вистачає лікарень для своїх поранених. Тому у цій дитячій лікарні припинили прийом дітей, натомість там лікуються поранені російські загарбники.

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Також у Генштабі розповіли, що наша авіація впродовж минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що через значні втрати, зокрема на Запорізькому напрямку, окупанти забирають собі приміщення цивільних лікарень та переобладнують під військові шпиталі.