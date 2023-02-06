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Факти / Україна

У Василівці на Запоріжжі окупанти забрали дитячу лікарню собі під шпиталь

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

У Запорізькій області в населеному пункті Василівка окупанти вирішили забрати у дітей приміщення лікарні та зробити собі там шпиталь.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупантам не вистачає лікарень для своїх поранених. Тому у цій дитячій лікарні припинили прийом дітей, натомість там лікуються поранені російські загарбники.

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Також у Генштабі розповіли, що наша авіація впродовж минулої доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що через значні втрати, зокрема на Запорізькому напрямку, окупанти забирають собі приміщення цивільних лікарень та переобладнують під військові шпиталі.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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