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Факты / Україна

Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Соответствующие проекты законов обнародованы на официальном вебпортале парламента Украины от 6 февраля (8419 и 8420).

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. С тех пор их продлевали несколько раз.

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В ноябре 2022 года профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Сейчас они введены до 19 февраля 2023 года.

Факты ICTV рассказывают, что предполагает военное положение и чем отличается от чрезвычайного положения.

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Источник: Верховная Рада
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