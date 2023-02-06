Февраль, 06 в 8:57

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Соответствующие проекты законов обнародованы на официальном вебпортале парламента Украины от 6 февраля (8419 и 8420).

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. С тех пор их продлевали несколько раз.

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В ноябре 2022 года профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Сейчас они введены до 19 февраля 2023 года.

Факты ICTV рассказывают, что предполагает военное положение и чем отличается от чрезвычайного положения.