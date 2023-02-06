Лютий, 06 в 8:57

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану та про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Відповідні проєкти законів оприлюднені на офіційному вебпорталі парламенту України від 6 лютого (8419 та 8420).

З 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів. Відтоді їх продовжували вже кілька разів.

Зараз дивляться У листопаді 2022 року профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Наразі вони тривають – до 19 лютого 2023 року. Факти ICTV розповідають, що передбачає воєнний стан та чим відрізняється від надзвичайного стану. Читайте Путін не бажає йти на ризики, тому не готовий до ядерної ескалації чи війни з НАТО – ISW

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