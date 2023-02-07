Может ли РФ нанести ракетный удар по Украине из акватории Средиземного моря

Февраль, 07 в 10:39

Сейчас Россия удерживает в Средиземном море 10 кораблей, из которых пять — носители Калибров общим залпом 72 ракеты. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, может ли враг оттуда нанести ракетный удар по территории Украины.

— Чисто математически такой залп возможен, и ракета может достичь территории Украины. Но географически ей необходимо будет пересечь воздушные пространства нескольких стран, в том числе и НАТО. Это свидетельствует о чрезвычайной опасности, потому что сработает и ПВО, и возможное противодействие в рамках устава Организации и т. п., — подчеркнула она.

Однако Гуменюк напомнила, что Россия давно не считается ни с какими международными стандартами, поэтому Украина тщательно отслеживает ситуацию на всех направлениях.

Говоря о возможной реакции НАТО на такие действия РФ, она сказала, что об этом лучше спросить именно у них, “поскольку мы уже видели неоднократно, что применение устава Организации может быть под разными ракурсами”.

Сейчас смотрят Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что по состоянию на 7 февраля из-за сильного шторма в Черном море Россия удерживает на боевом дежурстве только два корабля, среди них нет носителей Калибров. Читайте В ОК Юг оценили возможность новой атаки России в ближайшие дни Фото: Оперативное командование Юг

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