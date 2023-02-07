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Факти / Україна

Чи може РФ завдати ракетного удару по Україні з акваторії Середземного моря

Валентина Летяк, редакторка стрічки
калібр

Наразі Росія утримує в Середземному морі 10 кораблів, з яких п’ять – носії Калібрів загальним залпом 72 ракети. Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чи може ворог звідти завдати ракетного удару по території України.

Суто математично такий залп можливий, і ракета може сягнути території України. Але географічно їй необхідно буде перетнути повітряні простори кількох країн, зокрема і НАТО. Це свідчить про надзвичайну небезпеку, тому що спрацює і ППО, і можлива протидія в рамках статуту Організації тощо, – наголосила вона.

Проте Гуменюк нагадала, що Росія давно не рахується з жодними міжнародними стандартами, тому Україна ретельно відстежує ситуацію на всіх напрямках.

Говорячи про можливу реакцію НАТО на такі дії РФ, вона сказала, що про це краще запитати саме у них, “оскільки ми вже бачили неодноразово, що застосування статуту Організації може бути під різними ракурсами”.

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Раніше Наталя Гуменюк повідомила, що станом на 7 лютого через сильний шторм у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні лише два кораблі, серед них немає носіїв Калібрів.

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