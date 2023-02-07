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– Поэтому облэнерго нет смысла тратить бензин и время электриков на отключение и подключение этих домов каждые три-четыре часа. Тогда облэнерго будут больше тратить время на отключения и подключения, чем на ремонт. А это глупо, – добавил он.