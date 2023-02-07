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Факты / Україна

Герус объяснил, почему в домах, подключенных к критической инфраструктуре, не выключают свет

Бедрак Виктория, редактор ленты
Світло, електрика
Фото: Pexels

Отключать дома, запитанные от критической инфраструктуры, не выгодно экономично.

Об этом рассказал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в интервью Liga.net.

– Таким домам, можно сказать, повезло. Да, можно ездить и отключать эти дома вручную, но это не выгодно экономически, – сказал он.

Герус отметил, что такие дома потребляют мало – 100 кВт при возможности нашей генерации производить до 15 ГВт.

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– Поэтому облэнерго нет смысла тратить бензин и время электриков на отключение и подключение этих домов каждые три-четыре часа. Тогда облэнерго будут больше тратить время на отключения и подключения, чем на ремонт. А это глупо, – добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует поставлять в украинские электросети 2 гигаватта электрической энергии.

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Источник: ЛІГА.net
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