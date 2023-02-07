Лютий, 07 в 11:25

Відключати будинки, що живляться від критичної інфраструктури, не вигідно економічно.

Про це розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в інтерв’ю Liga.net.

– Таким будинкам, можна сказати, пощастило. Так, можна їздити та відключати ці будинки вручну, але це не вигідно економічно, – сказав він.

Герус зазначив, що такі будинки споживають мало – 100 кВт за можливості нашої генерації виробляти до 15 ГВт.

Зараз дивляться

– Тому обленерго немає сенсу витрачати бензин і час електриків на відключення та підключення цих будинків кожні три-чотири години. Тоді обленерго будуть більше витрачати часу на відключення та підключення, ніж на ремонти. А це нерозумно, – додав він.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз планує постачати до українських електромереж 2 гігавати електричної енергії.